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Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"

Комментариев: 3
Колонна грузовиков с багажом более 580 тонн выехала из Ростова-на-Дону в сторону российско-украинской границы.
Машины российского "гумконвоя" (архивное фото)
Машины российского "гумконвоя" (архивное фото)

МЧС России отправило 93 колонну с так называемой "гуманитарной помощью" на Донбасс. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает ТАСС.

Отмечается, что "гумконвой" был отправлен из Донского спасательного центра под Ростовом-на-Дону в сторону российско-украинской границы. Автомобили направляются в оккупированные Донецк и Луганск.

Общий вес так называемой "гуманитарной помощи" составляет более 580 тонн.

Напомним, в конце июля Россия возобновила отправку своих так называемых "гумконвоев" на Донбасс. До этого последний раз "гумконвой" из РФ прибыл на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса 20 декабря 2018 года.

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Теги: Россия, Украина-Россия, донбасс, гумконвой
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    28.11.2019, 08:29
Оценка:  -2
VSHIVANKA
В ДОНБАСС .....
ПРЕДЛОГ " НА " ПРИМЕНИМ К СЛОВАМ ОКРАИНА , ЩЕНЕВМЕРЛОВКА , украина.....)))
dimasvetik    28.11.2019, 08:51
Оценка:  0
dimasvetik
висралось?
xapi3mat    28.11.2019, 08:21
Оценка:  0
xapi3mat
Опять обстрелы, на сей раз по поводу проигрыша в шведском суде?
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