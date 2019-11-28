Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"

Колонна грузовиков с багажом более 580 тонн выехала из Ростова-на-Дону в сторону российско-украинской границы.

МЧС России отправило 93 колонну с так называемой "гуманитарной помощью" на Донбасс. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает ТАСС.

Отмечается, что "гумконвой" был отправлен из Донского спасательного центра под Ростовом-на-Дону в сторону российско-украинской границы. Автомобили направляются в оккупированные Донецк и Луганск.

Общий вес так называемой "гуманитарной помощи" составляет более 580 тонн.

Напомним, в конце июля Россия возобновила отправку своих так называемых "гумконвоев" на Донбасс. До этого последний раз "гумконвой" из РФ прибыл на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса 20 декабря 2018 года.

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