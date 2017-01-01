На Донбассе ранены трое военных

С начала текущих суток противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал позиции сил ООС.

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. Трое военных были ранены.

Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает пресс-центр ООС.

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"Вчера, 27 ноября, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащие Объединенных сил. Еще один наш защитник получил боевую травму", - сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что сепаратисты обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник осуществил шесть обстрелов:

- вблизи Старогнатовки и Березового - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

- дважды у Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- недалеко от Водяного, на Приазовье, - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север зафиксировано три вражеских обстрела:

- недалеко от Южного - из РПГ и автоматических гранатометов;

- вблизи Шумов - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- возле Попасной - из стрелкового оружия.

С начала текущих суток противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь в районе Новолуганского. Потерь в рядах ООС нет.

Напомним, за сутки 26 ноября на Донбассе до 12 увеличилось количество обстрелов.

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