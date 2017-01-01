На Донбассе ранены трое военных
В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. Трое военных были ранены.
Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает пресс-центр ООС.
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"Вчера, 27 ноября, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащие Объединенных сил. Еще один наш защитник получил боевую травму", - сообщили в штабе ООС.
Отмечается, что сепаратисты обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник осуществил шесть обстрелов:
- вблизи Старогнатовки и Березового - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды у Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- недалеко от Водяного, на Приазовье, - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов
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В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север зафиксировано три вражеских обстрела:
- недалеко от Южного - из РПГ и автоматических гранатометов;
- вблизи Шумов - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- возле Попасной - из стрелкового оружия.
С начала текущих суток противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь в районе Новолуганского. Потерь в рядах ООС нет.
Напомним, за сутки 26 ноября на Донбассе до 12 увеличилось количество обстрелов.
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