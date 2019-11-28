Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ГБР пришли с обыском к Зверобой, угрожавшей Зеленскому

Комментариев: 1
Маруся Зверобой вместе с Софией Фединой угрожали президенту.
София Федина и Маруся Зверобой
София Федина и Маруся Зверобой
Фейсбук МИД

ГБР пришли с обыском к Марусе Зверобой сегодня, 28 ноября. Обыск был проведен в доме волонтера в Калиновке. Соответствующее видео Зверобой опубликовала в Facebook. 

На видео зафиксирован момент общения Зверобой с силовиками и понятыми.

Читай также: Депутат и волонтер угрожали Зеленскому подорвать его и “мочить в сортире“

Ранее сообщалось о том, что Зверобой с Фединой сняли провокационное видео с обращением к президенту Зеленскому. “Или тебя повесить, или пристрелить“ – сказали они тогда.

ГБР также подготовило проект подозрения для депутата Федины. Ей вменяют угрозы смертью президенту Зеленскому в связи с исполнением им его служебных обязанностей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: маруся зверобой, обыск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Зелибоба    28.11.2019, 08:48
Оценка:  +1
Зелибоба
за угрозы лучше бы конечно арестовать
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь