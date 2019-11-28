ГБР пришли с обыском к Зверобой, угрожавшей Зеленскому

Маруся Зверобой вместе с Софией Фединой угрожали президенту.

ГБР пришли с обыском к Марусе Зверобой сегодня, 28 ноября. Обыск был проведен в доме волонтера в Калиновке. Соответствующее видео Зверобой опубликовала в Facebook.

На видео зафиксирован момент общения Зверобой с силовиками и понятыми.

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Ранее сообщалось о том, что Зверобой с Фединой сняли провокационное видео с обращением к президенту Зеленскому. “Или тебя повесить, или пристрелить“ – сказали они тогда.

ГБР также подготовило проект подозрения для депутата Федины. Ей вменяют угрозы смертью президенту Зеленскому в связи с исполнением им его служебных обязанностей.

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