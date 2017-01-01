Водители маршруток в Одессе устроили дикую драку
В Одессе двое водителей маршрутных такси решили выяснить отношения прямо на проезжей части.
Пользователи сети активно обсуждают опубликованное видео.
На кадрах видно, как агрессивно дерутся двое мужчин.
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Водители маршрутных такси не поделили полосу, выделенную на дороге для общественного транспорта. В качестве аргументов они применили кулаки. Пассажиры вынуждены были слушать ужасную брань.
В сети отмечают, что новая разметка не решает всех проблем, а маршрутчикам нужно проводить проверку у психиатра.
“Пассажиры болеют каждый за своего водителя“, - шутят пользователи сети.
Как сообщалось 10 октября, киевляне засняли, как маршрутчик помочился на собственный автобус.
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