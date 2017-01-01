Дожди и ночные заморозки: прогноз погоды на 28 ноября
Сегодня в Украине будет достаточно прохладно, местами вероятны осадки в виде дождя. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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На западе страны сегодня будет холодно. На протяжении дня ожидаются осадки в виде дождя. Между тем, воздух прогреется в пределах +4…+9 градусов по Цельсию.
На востоке Украины без осадков. На термометре +2…+4 градуса по Цельсию. Ночью вероятны заморозки до -1 градуса.
Южным регионам напророчили прохладный осенний день. Температура воздуха поднимется от +6 до +12 градусов по Цельсию. В ночное время заморозки до -2 градусов.
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В северной части страны сегодня прохладно, местами вероятны осадки в виде дождя. На улице +2…+4 градуса по Цельсию. Ночью прогнозируют заморозки до -2 градусов.
В Центральной Украине 28 ноября без осадков. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +4 градуса по Цельсию. Ночью заморозки до -2 градусов.
В столице 28 ноября солнечно и без осадков. Воздух прогреется в пределах +1…+3 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -3.
Напомним, синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление. В ближайшие дни в Украине все же сохранится морозная погода.
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