В Одессе из-за стройки второй раз обрушился склон: Жители будут протестовать

Работы ведуться. хотя в начале октября ГАСИ Украины отменила разрешение на строительные работы из-за отсутствия градостроительных условий и ограничений.

В Одессе второй раз за последние пол месяца в районе 13-й станции Большого Фонтана, где планируется строительтсво трех высоток, днем 27 ноября обвалился участок склона.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на очевидцев.

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“Склон рыхлый, продолжение работ может привести к человеческим жертвам. Поскольку строительные работы проходят без мер предосторожности (отсутствует забор), могут пострадать люди“, — отмечают местные активисты.

Неравнодушные одесситы вызвали на место проведения работ спасателей и полицию, а также собираются 30 ноября провести акцию протеста.

Стоит от метить , на этом месте планируется возведение комплекса жилых апартаментов La Mer. В начале октября ГАСИ Украины отменила разрешение на строительные работы из-за отсутствия градостроительных условий и ограничений.

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Однако, у застройщика, компании “Интеграл-Буд“, остается разрешение на “укрепление склона“. Фирма намерена построить на этом месте три многоэтажки, высотность которых составит 10 и более этажей. Перед этим застройщик намерен террасировать склон и ужей сейчас прокладывает по нему автомобильную дорогу к будущему ЖК.

Этот участок земли находится в частной собственности с 2009 года. Два года назад там вырубили более 200 деревьев.

Одесское издание также отмечает, что во время “берегоукрепления“ 15 ноября 2019 года обрушилась часть склона вблизи газопровода.

Как сообщалось 13 ноября, на Печерске застройщик уничтожил усадьбу XIX века.

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