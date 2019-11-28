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Стало известно, как в 2020 году изменится гардероб женщин-военных

Комментариев: 1
Форму начали разрабатывать еще в 2018 году, опираясь на стандарты и нормативы НАТО.
Девушкам понравилась фуражка
Девушкам понравилась фуражка
Скриншот

В Украине разработали новую форму для женщин-военных, внедрение которой планируется на 2020 год. При ее разработке учитывался опыт стран НАТО, пишет ТСН.

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Среди основных изменений можно отметить галстук и обувь. Подобрать идеальный каблук для военных стало сложной задачей. Молодым девушкам понравились каблуки повыше, военным чуть старше – пониже, чтобы устойчивее.

Каблук довольно стандартный, хороший. Мы же должны еще шагать, а для этого надо иметь удобную обувь – рассказали женщины

Также изменилось пальто, выполненное по прямому крою, не по фигуре. Молодым девушкам идея понравилась, ведь “ оверсайз в моде“.

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По мнению военных, самой стильной получилась фуражка. Она стала более элегантной и женственной. Этот элемент гардероба разрабатывали долго, перед финальным вариантом проектировали 20 тестовых.

У нас в армии гендерное равенство, но когда надеваешь форму одежды такого типа, как вот фуражка, юбка, каблуки, улучшается настроение – подытожили женщины-военные

Напомним, ранее Ирина Луценко явилась на благотворительный вечер в вышиванке за 50 тыс. грн.

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Теги: Украина, военные, гардероб, женщины
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Комментариев (1)
Тисс    28.11.2019, 09:57
Оценка:  +1
Тисс
Снова хотят бюджет попилить. Теперь на военную форму для женщин... Чем Украина отличается от России? Те же взятки и распилы. Ну в России хотя бы зарплаты раза в 4 выше, но у нас то, зачем ещё форму менять, деньги девать некуда?
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