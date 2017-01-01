Дубилет: В Украине проведут электронную перепись населения

Министр планирует сэкономить на переписи 2-3 млрд грн.

Министр Кабинета Министров Дмитри Дубилет рассказал, как правительство может сэкономить при проведении переписи в 2020 году. Чиновник отметил, что на перепись предусмотрено 3,4 млрд грн, а для ее проведения требуется почти 100 тыс интервьюеров. Об этом Дубилет написал в Телеграм.

Перепись - это важное мероприятие. Вот только меня не покидало ощущение, что в таком формате это - непозволительная роскошь для Украины – заявил он

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“Я провел интервью с министрами, директорами департаментов, представителями регионов, социологами. В результате условно разбил все запросы на два типа:

Тип 1. Где 90% запросов - это информация о том, в каких населенных пунктах проживает сколько людей, а также их пол и возраст.

Тип 2. Специализированная информация о составе семьи, жилье, этно-национальность и тому подобное“ - продолжил Дубилет.

Дубилет предлагает провести электронную перепись. Для этого он предложил следующий алгоритм.

1. Сбор анонимной информации у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении.

2. Сбор данных из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд). Ведь эти группы могут не иметь мобильный телефон.

3. Проведение “калибровкой“ социологических опросов. Уточнение, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца.

4. Использование математической модели.

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Напомним, Дубилет заявил, что “выпал в осадок“ от количества бумаги, используемой Кабмином.

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