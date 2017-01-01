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Масштабное ДТП под Одессой: столкнулись 11 машин, есть пострадавшие

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ДТП случилось в районе гипермаркета Новая линия.
Столкнулись 11 автомобилей
Столкнулись 11 автомобилей
пресс-служба Патрульной полиции

Сегодня, 28 ноября, около 8 часов утра на выезде из Одессы произошло масштабное ДТП. 

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

По предварительной информации, ДТП произошло в районе гипермаркета Новая линия на трассе Одесса-Киев. Столкнулись 11 автомобилей.

К медикам за помощью обратилось двое человек. Их госпитализировали. 

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На месте работает следственно-оперативная группа, медики скорой помощи и спасатели. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, несколько дней назад случилось масштабное ДТП под Уманью: столкнулись 11 авто, есть пострадавшие. Пять грузовиков, пять легковушек и один пассажирский автобус устроили масштабное ДТП на трассе Киев - Одесса.

 

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Теги: ДТП, Одесса, туман, 11 авто, пострадавшие
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