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В Украине умирают мужчины: Названа причина

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Украинские мужчины в среднем живут на 10 лет меньше, чем женщины.
Почему украинские мужчины живут меньше женщин
Почему украинские мужчины живут меньше женщин
Скриншот

В мире и Украине мужчины живут меньше, чем женщины. Однако в нашей стране этот показатель выше, чем за границей и в среднем составляет 10 лет. Врачи и эксперты назвали причину происходящего, пишет ТСН.

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На продолжительность жизни мужчин негативно влияют плохие привычки, неправильный образ жизни и гены.  Женские Х-хромосомы считаются более выносливыми по сравнению с мужскими XY.

“Если в организме происходит перелом, одна Х-хромосома подстраховывает другую. У мужчин такого запасного парашюта нет, потому что в Y-хромосоме мало генов, которые обеспечивают защиту организма“ – говорится в сообщении.

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При этом врачи и эксперты настаивают, при отказе от вредных привычек мужчины могут добавить себе “30-40%“ продолжительности жизни. Также большое значение имеет умеренное занятие спортом.

Ранее сообщалось о том, что Украина поднялась в рейтинге гендерного равенства.

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Теги: Украина, мужчины, женщины, продолжительность жизни
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Комментариев (1)
Via_dolorosa    28.11.2019, 10:30
Оценка:  0
Via_dolorosa
сигареты и алкоголь-- которые собственно и убивают этих самых мужчин не вредные привычки, а наркотические зависимости которые сокращают жизнь на 10-15 лет.
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