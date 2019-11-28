В Украине умирают мужчины: Названа причина

Украинские мужчины в среднем живут на 10 лет меньше, чем женщины.

В мире и Украине мужчины живут меньше, чем женщины. Однако в нашей стране этот показатель выше, чем за границей и в среднем составляет 10 лет. Врачи и эксперты назвали причину происходящего, пишет ТСН.

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На продолжительность жизни мужчин негативно влияют плохие привычки, неправильный образ жизни и гены. Женские Х-хромосомы считаются более выносливыми по сравнению с мужскими XY.

“Если в организме происходит перелом, одна Х-хромосома подстраховывает другую. У мужчин такого запасного парашюта нет, потому что в Y-хромосоме мало генов, которые обеспечивают защиту организма“ – говорится в сообщении.

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При этом врачи и эксперты настаивают, при отказе от вредных привычек мужчины могут добавить себе “30-40%“ продолжительности жизни. Также большое значение имеет умеренное занятие спортом.

Ранее сообщалось о том, что Украина поднялась в рейтинге гендерного равенства.

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