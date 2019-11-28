Доверие украинцев к Зеленскому резко снизилось - опрос

В течение ноября в обществе наблюдается снищение уровня доверия к действующему президенту.

Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла president.gov.ua

В течение осени 2019 года, согласно данным социологического исследования, часть жителей Украины, кторые позитивно относится к деятельности и персоне президента Украину Владимира Зеленского, уменьшалась.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

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Опрос проводился с 22 по 25 ноября среди взрослой части населения Украины (от 18 лет и старше). Всего было опрошено 1500 респондентов. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

“К Владимиру Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных, отрицательно - 19%“, - сообщают социологи.

Отмечается, что в течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% в начале ноября, 52% - в конце ноября.

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Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла: 7% в сентябре, 9% - в октябре, 12% - в начале ноября, 19% - в конце ноября.

Как сообщалось 11 ноября, опрос показал, кого из иностранных лидеров украинцы любят больше всех.

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