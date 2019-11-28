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Доверие украинцев к Зеленскому резко снизилось - опрос

Комментариев: 7
В течение ноября в обществе наблюдается снищение уровня доверия к действующему президенту.
Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла
Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла
president.gov.ua

В течение осени 2019 года, согласно данным социологического исследования, часть жителей Украины, кторые позитивно относится к деятельности и персоне президента Украину Владимира Зеленского, уменьшалась.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

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Опрос проводился с 22 по 25 ноября среди взрослой части населения Украины (от 18 лет и старше). Всего было опрошено 1500 респондентов. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

“К Владимиру Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных, отрицательно - 19%“, - сообщают социологи.

Отмечается, что в течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% в начале ноября, 52% - в конце ноября.

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Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла: 7% в сентябре, 9% - в октябре, 12% - в начале ноября, 19% - в конце ноября.

Как сообщалось 11 ноября, опрос показал, кого из иностранных лидеров украинцы любят больше всех.

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Теги: Зеленский, рейтинг, опрос
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Комментариев (8)
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птицелов    28.11.2019, 11:58
Оценка:  0
птицелов
почекайте Зедятли ще трохи, ще вам гайки затягнуть з ФОПами, декларуванням доходів тотальним от тоді ви і ошмуєєте!
МСергей    28.11.2019, 11:44
Оценка:  +1
МСергей
ВСЕ ЖДУТ ОТ НЕГО
"Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, - народила Україну як державу. З того часу в нас не було референдумів, на яких народ вирішував би щось.
Мій перший законопроект:Про народовладдя. У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки
МСергей    28.11.2019, 11:44
Оценка:  +1
МСергей
Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми.
ВосставшийИзБана    28.11.2019, 11:53
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ты не находишь странным, что велосипед ему подарили в Эстонии, а не в Украине?
МСергей    28.11.2019, 11:59
Оценка:  0
МСергей
Но, это же не повлияло на твоё отношение к нему.
ВосставшийИзБана    28.11.2019, 11:23
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Прошла любовь - завяли помидоры.
asfd0    28.11.2019, 11:06
Оценка:  0
asfd0
Та не гоните, петушенко всё равно уже никогда ничего не обломится.
ВосставшийИзБана    28.11.2019, 11:23
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А он тут при чем?
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