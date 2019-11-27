Труба сознался, что знаком с Богданом около 20 лет

Глава ГБР рассказал детали знакомства с Богданом.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба припомнил, что познакомился с главой Офиса президента еще 20 лет назад, когда учился во Львовском университете.

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Об этом Труба рассказал в ходе интервью Lb.ua.

На вопрос журналиста о том, сколько времени он знаком с Богданом, Труба подтвердил, что они знакомы с 1997-98 годов.

Мне приятно, что вы исследовали этот эпизод и не говорите, что мы учились в одной группе или на одном курсе, - сказал Труба.

Глава ГБР также откровенно ответил на вопрос о том, был ли он знаком с Богданом еще в университете.

Конечно. Одно высшее учебное заведение, один факультет, - сказал он.

Труба также отметил, что хотел бы чаще видеть Богдана.

Я всегда ищу партнеров и людей, которые могут быть союзниками в становлении нового правоохранительного органа, - добавил он.

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Напомним, Труба заявил о прогрессе в расследовании прослушки. ГБР прикладывает максимум усилий, чтобы общество узнало лицах, которые установили прослушивание в кабинете директора ведомства.

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