Мендель о Коломойском: Я ревную его, понимаете?

Мендель развеяла "миф номер три - так называемого внешнего демона".

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель призналась, что не знакома лично с олигархом Игорем Коломойским. А также отметила наличие ревности к нему. Об этом она сообщила в интервью Vласть vs Vлащенко.

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По словам Мендель, она ревнует Коломойского, так как он “пытается взять функции неофициального спикера“.

Я ревную его. У меня к нему какое-то чувство ревности, потому что он превратился в неофициального spokesperson, понимаете? “Речника“ неофициального. Пытается играть в такую функцию, пытается – подчеркнула Мендель

На совет журналиста Влащенко становиться более популярной Медель ответила так.

Стать популярнее его будет сложно – я не умею выходить с такими манипулятивными месседжами, - подытожила она

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По словам Мендель, олигарх Коломойский встречался с президентом Зеленским всего лишь один раз. Эта встреча освещалась.

Фрагмент о Коломойском на 57 минуте

Ранее Мендель призналась в том, что ей сложно понять украинского мужчину. Пресс-секретарь Зеленского поделилась деталями личной жизни.

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