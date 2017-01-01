“Плохо пахнет”: В Запорожье с позором выгнали бабушку из автобуса
В Запорожье водитель рейсового автобуса с позором выгнал пожилую женщину из салона, аргументируя этого ее неприятным внешним видом.
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Об инциденте сообщает Telegram-канал "Это Запорожье".
По предварительной информации, конфликт произошел на улице Новгородской в Хортицком районе города.
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Также отмечается, что водитель-хам еще и прищемил женщине руку дверьми, когда выгонял ее. Несмотря на то, что некоторые пассажиры заступились за бабушку, водитель все равно ее выгнал.
В 14:20 водитель муниципального автобуса с бортовым номером 8780, отказался везти пожилую женщину и прищемил ей руку дверью. Свой поступок он мотивировал тем, что от нее якобы плохо пахнет. Хотя, по словам очевидцев, женщина выглядела опрятно, - пишет автор публикации.
Напомним, водители маршруток в Одессе устроили дикую драку. Пользователи сети активно комментируют инцидент.
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