В Сумах пьяный целился в птичье гнездо, а попал в соседское окно

Испуганные жители многоэтажки напротив вызвали полицию.

Мужчины вместе выпивали: один из них уснул, а второй решил пострелять Полиция

В Сумах из дома по улице Ивана Сирко 37-летний мужчина целился по птичьим гнездам, а попал в соседское окно. Его задержали полицейские, пишет пресс-служба.

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“По указанному адресу прибыла полиция. Осмотрев поврежденное стекло балконной рамы, правоохранители поняли, что стреляли, скорее всего, из соседнего дома. Вскоре полицейские нашли и квартиру, из которой раздавались выстрелы“ – говорится в сообщении.

Оказалось, что 37-летний подозреваемый пришел в гости к 60-летнему знакомому, который владеет зарегистрированным охотничьим ружьем ТОЗ-34. Мужчины до полуночи пили. А когда хозяин уснул, 37-летний гость решил сбить выстрелом сорочье гнездо.

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“Мужчина совершил до 10 выстрелов из оружия 12-го калибра в жилом районе. Лишь благодаря счастливой случайности никто из граждан не пострадал. К слову, птичье гнездо так и осталось на своем месте“ – говорится в сообщении.

У стрелка также был обнаружен предмет, внешне похожий на пистолет “Браунинг“. Как пояснил гражданин, пистолет найден - “копаный“. А вот может ли он стрелять - человек не знает, поскольку не имеет к оружию патронов.

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Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 “Хулиганство“ и по ч.1 ст. 263 “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами“ Уголовного кодекса Украины. Мужчине за стрельбу в населенном пункте может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.