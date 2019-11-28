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Украинцы поддерживают снятие неприкосновенности с Порошенко - опрос

Комментариев: 4
Лишь 21% опрошенных высказались против лишения депутатского иммунитета лидера Европейской Солидарности по требованию прокуратуры.

Большинство украинцев поддерживает снятие депутатской неприкосновенности с пятого президента Петра Порошенко в случае, если прокуратура попросит об этом Верховную Раду. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 27 ноября, данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Так, 58% опрошенных полностью поддержали возможное лишение Порошенко иммунитета, еще 16% скорее поддерживают такое решение, всего - 74%. Не согласны с ним 21% опрошенных.

Опрос проведен 22-25 ноября 2019 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошены 1500 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность не превышает 3%.

Напомним, ГБР направило в Генпрокуратуру проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Порошенко, который является действующим нардепом. 

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Теги: опрос, Порошенко, депутатская неприкосновенность
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Комментариев (4)
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asfd0    28.11.2019, 11:50
Оценка:  +1
asfd0
Запасаемся поп-корном и наблюдаем как порохоботы в этой ветке отрабатывают свои харчи ))))))))
Антибес    28.11.2019, 11:47
Оценка:  +2
Антибес
Этого хряка не только необходимо лишить депутатской неприкосновенности.Но и дать ему"почистить пистолет".Эта кровавая мразь не заслуживает того чтобы жить.Его давно ждёт фамильный склеп на Зверинецком погосте.Смерть-Педриле Сахарному!
ofizep    28.11.2019, 11:41
Оценка:  -3
ofizep
А дубінского? А геруса? Поправка Геруса тож достіженіе слуги народа і його особисте. А дубінскій хай прокуратурі розкаже де мами взяла 17 квартир і Maseratti Чесний ведучий 0+0.
LERMI_    28.11.2019, 11:26
Оценка:  -7
LERMI_
Йому вона не потрібна, він на відміну він непризнаної нинішньої псевдовдлади, нічого поганого Українському Народу не зробив!
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