Дубинский: Не удивлюсь, если "Джокер" – это Рябошапка

Нардеп назвал признаки, указывающие на причастность генпрокурора к таинственному пранкеру.

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Таинственным пранкером по имени “Джокер“, который уже успел разыграть нескольких украинских политиков и спровоцировать серию скандалов, может оказаться генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Такое мнение высказал на брифинге народный депутат из фракции “Слуга народа“ Александр Дубинский.

В частности, на совместном брифинге с адвокатом Татьяной Костяной на тему “Джокер под прикрытием генерального прокурора“ в Киеве в четверг, Дубинский отметил, что исходя из содержания переписок с участием депутатов от “Слуги народа“ и генпрокурора, которые были обнародованы в последнее время, можно сделать предположение, что кто-то получил доступ к мобильному телефону Рябошапки и данным на нем.

Мы обратились и в САП и в Генеральную прокуратуру с адвокатским запросом и об открытии уголовного дела, а также с требованием допросить господина Рябошапку и получить доступ к его телефону, чтобы во время следственных действий он продемонстрировал свой телефон… и получили отписку, в которой просто сказано, что Генеральная прокуратура не видит необходимости допрашивать господина Рябошапку, генпрокурор отказывается предоставить свой телефон для того, чтобы его проанализировали следователи во время следственных действий, и на допрос он появляться не собирается, - сообщил Дубинский.

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В связи с этим депутат заявляет, что если сопоставить данные факты, а также заявления главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, что он не видит необходимости общаться с “Джокером“, и заявления главы фракции “Слуга народа“ Давида Арахамии, что он постоянно общается с пранкером “Джокером“, можно сделать выводы, “что если складывается такая конструкция, что “Джокер“ является представителем специальной службы, и нам кажется эта специальная служба и правоохранительный орган – это Генеральная прокуратура“.

Дубинский допускает, что именно из Генпрокуратуры выходит информационная атака, которая направлена против фракции “Слуга народа“, для получения компрометирующих фактов, для дальнейшего контроля над чиновниками и депутатами.

Я не буду удивлен, если “Джокер“ это и есть сам господин Рябошапка, - подчеркнул Дубинский.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что читал переписки пранкера Джокера. Он отметил, что не знает, кто такой Джокер, но предполагает, что “он среди нас“.

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