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Въезд украинцев в Израиль будет упрощен

Комментариев: 3
Возможности получены благодаря новым договоренностям.
Замминистра внутренних дел Украины встретилась с министром внутренних дел Израиля
Замминистра внутренних дел Украины встретилась с министром внутренних дел Израиля
dpsu.gov.ua

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Во время встречи заместителя министра внутренних дел Украины Татьяны Ковальчук и министра внутренних дел Израиля Арие Дери стороны договорились об улучшении условия пересечения границы и прохождения миграционного и пограничного контроля граждан.

Об этом сообщает отдел коммуникации Госпогранслужбы Украины.

По словам Ковальчук, договоренности касаются того, что будут созданы две рабочие группы.

"Одна рабочая группа будет создана из представителей пограничных ведомств Украины и Израиля. Пограничники будут работать с обеих сторон, фиксировать правонарушения и осуществлять превентивные меры. Они смогут физически присутствовать при пересечении границы украинскими и израильскими гражданами во время их въезда в аэропортах Украины и Государства Израиль. Пограничники не смогут влиять на принятие решений, однако они смогут обмениваться опытом", - рассказала заместитель главы МВД.

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Вторая рабочая группа, по словам чиновницы, будет создана с израильских и украинских полицейских, а также других представителей государственной власти. ее деятельность будет направлениа на то, чтобы  "нивелировать любые каналы нелегального рекрутинга граждан, которые едут в Израиль для нелегального трудоустройства".

В свою очередь министр внутренних дел Израиля отметил, что Израиль "заинтересован в теплых отношениях с Украиной, в частности в вопросах экономического сотрудничества и росте туристического потока".

Как сообщалось,  посольство Израиля в Украине 1 ноября возобновило свою работу.

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Теги: Израиль, ГПСУ
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Комментариев (4)
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Зорян_и_Шкиряк    28.11.2019, 12:01
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Каких украинцев?
ВосставшийИзБана    28.11.2019, 11:49
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А договор об экстрадиции есть?
MNI1957    28.11.2019, 11:44
Оценка:  -1
MNI1957
всех"украинцев',и сразу
ВосставшийИзБана    28.11.2019, 11:50
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Таких как Вальцман, Гройсман, Зеленский, рабинович, Коломойский - безусловно. Но только с конфискацией.
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