Мешала, сопротивлялась: Клитина прокомментировала свое увольнение

Замминистра прокомментировала увольнение.

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина, угодившая в громкий секс-скандал, назвала причины своего увольнения.

Читай также: "Внешность – мой плюс. Дает мне гибкость": замминистра Клитина

Об этом Клитина написала на своей странице в Facebook.

Во-первых, Клитина отменила брифинг, который анонсировала ранее. По ее словам, причиной отмены является ее болезнь.

Во-вторых, она прокомментировала своего громкое увольнение с поста заместителя министра инфраструктуры.

Я очень заболела, всю эту публичную травлю нелегко пережить… Причин для моего увольнения нет. Скандал, переписка - это всего лишь повод меня убрать с должности. Ну, даже если предположить - министр меня уволил, так как Джокер написал, что я хочу на его место? - написала Клитина.

Кроме того, экс-чиновница отметила, что “мешала и сопротивлялась непрозрачным вещам". Именно по этой причине ее решили “убрать” из Кабмина.

Закрытие малодеятельных станций, мешала сдать украдкой в аренду железнодорожный вокзал Киев Пассажирский вместо концессии, критиковала IPO УЗ, - добавила она.

Читай также: Клитина дала пресс-конференцию: Детали

Напомним, стало известно об увольнении чиновницы Клитиной. Детали рассказал нардеп “Европейской солидарности”.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram