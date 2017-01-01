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На нормандском саммите будут навязывать прямой диалог с ЛДНР – СНБО

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Глава СНБО уверен, что Зеленский не пойдет на невыгодные Украине уступки.
Глава СНБО Алексей Данилов
Глава СНБО Алексей Данилов
Фейсбук СНБО

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В ходе саммита в нормандском формате президенту Владимиру Зеленскому будут навязывать прямые переговоры с подконтрольными России сепаратистскими группировками на Донбассе. Однако президент не пойдет на уступки, нарушающие интересы Украины. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на заседании Национальной платформы “Диалог о мире и безопасной реинтеграции“ в Киеве, пишет “Цензор.нет“.

Наши оппоненты и враги будут делать все от них зависящие, чтобы мы пошли, скажем так, на какие-то отношения с этими... Надо понимать с кем, и могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия, - заявил Данилов.

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Глава СНБО отметил, что ему не понятно, что собой представляет “власть Донецкой и Луганской областей“. В то же время он выразил уверенность, что в ходе нормандской встречи “зрады“ не будет.

Я уверен, что никаких шагов президента Владимира Зеленского по уступкам, которые не будут в пользу нашего государства, мы с вами там не увидим, - добавил он.

Напомним, ранее Президент Литвы Гитанас Науседа посоветовал Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в “нормандском формате“ не делать уступок в ущерб интересам Украины.

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Теги: нормандский формат, Данилов, СНБО, Зеленский, президент, ЛДНР
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