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Велосипед Зеленскому: Появились подробности и цена

Комментариев: 1
Стоимость президентского велосипеда составляет 2490 евро .
Велосипед Зеленскому: Появились подробности и цена
Велосипед Зеленскому: Появились подробности и цена
Офис президента

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила главе Украины Владимиру Зеленскому электровелосипед. Журналисты узнали стоимость и технические характеристики подарка, пишет kp.ua.

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Велосипед немецкого производства Ampler Bikes весит 17,2 кг, имеет мощность 250 Вт или 48 лошадиных сил. Максимальная скорость велосипеда составляет 25 км в час.

Велосипед можно подключить к смартфону. Стоимость – 2490 евро. Время полной зарядки составляет 2,5 часа.

Велосипед Зеленскому: Появились подробности и цена
Велосипед Зеленскому: Появились подробности и цена
Офис президента

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Президенту придется задекларировать подарок. В соответствии с законодательством, декларированию подлежат все подарки, стоимость которых превышает 5 прожиточных минимумов или 9680 грн.

Также журналисты сравнили подарок президенту с велосипедом Виталия Кличко. У мера Киева он оказался дороже и стоит 4200 долларов.

Виталий Кличко на велосипеде
Виталий Кличко на велосипеде
Виталий Кличко

Напомним, ранее Кличко приехал в Раду на инаугурацию на велосипеде.

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Теги: Владимир Зеленский, Виталий Кличко, велосипед
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Комментариев (1)
foster12    28.11.2019, 12:02
Оценка:  0
foster12
Какие 48 лошадиных сил?
Вы хоть думайте что пишите.....
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