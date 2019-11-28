Велосипед Зеленскому: Появились подробности и цена
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила главе Украины Владимиру Зеленскому электровелосипед. Журналисты узнали стоимость и технические характеристики подарка, пишет kp.ua.
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Велосипед немецкого производства Ampler Bikes весит 17,2 кг, имеет мощность 250 Вт или 48 лошадиных сил. Максимальная скорость велосипеда составляет 25 км в час.
Велосипед можно подключить к смартфону. Стоимость – 2490 евро. Время полной зарядки составляет 2,5 часа.
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Президенту придется задекларировать подарок. В соответствии с законодательством, декларированию подлежат все подарки, стоимость которых превышает 5 прожиточных минимумов или 9680 грн.
Также журналисты сравнили подарок президенту с велосипедом Виталия Кличко. У мера Киева он оказался дороже и стоит 4200 долларов.
Напомним, ранее Кличко приехал в Раду на инаугурацию на велосипеде.
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