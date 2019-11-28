Стоимость президентского велосипеда составляет 2490 евро .

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила главе Украины Владимиру Зеленскому электровелосипед. Журналисты узнали стоимость и технические характеристики подарка, пишет kp.ua.

Читай также: Тонкий троллинг. Сеть о велосипеде для Зеленского

Велосипед немецкого производства Ampler Bikes весит 17,2 кг, имеет мощность 250 Вт или 48 лошадиных сил. Максимальная скорость велосипеда составляет 25 км в час.

Велосипед можно подключить к смартфону. Стоимость – 2490 евро. Время полной зарядки составляет 2,5 часа.

Велосипед Зеленскому: Появились подробности и цена Офис президента

Читай также: “Хорошо, что не пианино”: Президент Эстонии потроллила Зеленского подарком

Президенту придется задекларировать подарок. В соответствии с законодательством, декларированию подлежат все подарки, стоимость которых превышает 5 прожиточных минимумов или 9680 грн.

Также журналисты сравнили подарок президенту с велосипедом Виталия Кличко. У мера Киева он оказался дороже и стоит 4200 долларов.

Виталий Кличко на велосипеде Виталий Кличко

Напомним, ранее Кличко приехал в Раду на инаугурацию на велосипеде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram