Появился первый покупатель Tesla Cybertruck в Украине

Электромобиль с революционным дизайном заказал бывший мэр одного из городов на Буковине.

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Футуристичный пикап Tesla Cybertruck, наделавший много шума во всем мире за последнюю неделю, появится в Украине. Первым покупателем нового детища Илона Маска в нашей стране станет бывший мэр Новоднестровска Черновицкой области Руслан Панчишин. О сделанном предзаказе на электропикап в киберпанковском дизайне Панчишин сообщил на своей странице в Facebook.

К своему посту экс-чиновник прикрепил скриншот сайта для предзаказов, где видно, что компания Tesla подтверждает сделанный предзаказ. Первый взнос за Cybertruck составил 100 долларов. Именно такую сумму компания Илона Маска просит заплатить каждого желающего приобрести новый электрический пикап.

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Полная же стоимость модели на текущий момент составляет почти 40 тысяч долларов в базовой модификации. В этой версии электромобиль получит один двигатель, позволяющий разгонять машину до 100 км/ч за 6,5 с. Именно такую комплектацию заказал Панчишин.

Правда, пока не ясно, когда покупатели, сделавшие предзаказ, получат свои машины, и не изменится ли к тому времени заявленная цена. Пока объявлено, что полностью выкупить автомобиль первые заказчики смогут не ранее 2021 года.

Напомним, новинка Tesla - электропикап Cybertruck - получил неоднозначную реакцию. Компания Илона Маска смогла всех удивить. Возможно, даже слишком сильно.

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