Гинеколог Триполко из Одессы о порноскандале: “Я пешка в чьей-то игре”

Скандальный гинеколог прокомментировал скандал.

Скандальный одесский гинеколог Вячеслав Триполко отрицает свою причастность к порноскандалу, который разгорелся вокруг его гинекологического кабинета и скрытой камеры в нем.

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Об этом он сообщил источник, который пообщался с врачом, на условиях анонимности в эксклюзивном комментарии для Обозревателя.

Триполко заявил, что "стал пешкой в чьей-то игре". Также медик не исключает, что, скандал связан с конкурентами. Гинеколог рассказал, что летом прошлого года в его кабинете меняли сигнализацию и установить скрытую камеру могли именно тогда.

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Источник издания сообщает, что врач очень добросовестный, он не мог установить камеру и снимать порно с собственными пациентами.

Переписка Обозреватель

Переписка Обозреватель

Диалог с гинекологом Обозреватель

Напомним, в одесской гинекологии пациенток тайно снимали на камеру и размещали на порносайтах. В кабинете врача была установлена скрытая камера.

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