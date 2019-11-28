Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гинеколог Триполко из Одессы о порноскандале: “Я пешка в чьей-то игре”

Комментариев: 2
Скандальный гинеколог прокомментировал скандал.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Скандальный одесский гинеколог Вячеслав Триполко отрицает свою причастность к порноскандалу, который разгорелся вокруг его гинекологического кабинета и скрытой камеры в нем.

Читай также: Скандал с видеокамерой у одесского гинеколога получил продолжение

Об этом он сообщил источник, который пообщался с врачом, на условиях анонимности в эксклюзивном комментарии для Обозревателя.

Триполко заявил, что "стал пешкой в чьей-то игре". Также медик не исключает, что, скандал связан с конкурентами. Гинеколог рассказал, что летом прошлого года в его кабинете меняли сигнализацию и установить скрытую камеру могли именно тогда.

Читай также: Порноскандал в Одессе: гинеколог работал 10 лет и вовремя платил аренду

Источник издания сообщает, что врач очень добросовестный, он не мог установить камеру и снимать порно с собственными пациентами.

Переписка
Переписка
Обозреватель

Переписка
Переписка
Обозреватель

Диалог с гинекологом
Диалог с гинекологом
Обозреватель

Напомним, в одесской гинекологии пациенток тайно снимали на камеру и размещали на порносайтах. В кабинете врача была установлена скрытая камера.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: гинеколог, скандал, порно, Одесса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
asfd0    28.11.2019, 12:43
Оценка:  -1
asfd0
Пилотный проект прикрыли, не видать ему больше пилоток ))))))))
ВосставшийИзБана    28.11.2019, 12:34
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Опять мусора?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь