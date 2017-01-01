Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пьяный маршрутчик попытался откупиться у полиции за 300 грн

Комментариев: 0
Патрульные задержали водителя маршрутки с признаками опьянения.
Пьяный маршрутчик попытался откупиться у полиции за 300 грн
Пьяный маршрутчик попытался откупиться у полиции за 300 грн
Полиция

На дороге Киев – Ковель полицейские задержали водителя маршрутки с признаками опьянения. Задержание было проведено на АЗС, пишет пресс-служба полиции.

Читай также: В Сумах пьяный целился в птичье гнездо, а попал в соседское окно

“В присутствии двух свидетелей, мужчина отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и с целью избежания административной ответственности предложил инспекторам патрульной полиции 300 гривен“ – говорится в сообщении.

Полиция

Читай также: Под Киевом двое пьяных мужчин пробили колеса 20 авто

По данному факту был оформлен административный протокол по статье 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

Полиция

Ранее пьяный водитель Volkswagen Tiguan влетел в дерево под Киевом - девушка в коме.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: водитель, взятка, маршрутка, опьянение, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь