Патрульные задержали водителя маршрутки с признаками опьянения.

Пьяный маршрутчик попытался откупиться у полиции за 300 грн Полиция

На дороге Киев – Ковель полицейские задержали водителя маршрутки с признаками опьянения. Задержание было проведено на АЗС, пишет пресс-служба полиции.

Читай также: В Сумах пьяный целился в птичье гнездо, а попал в соседское окно

“В присутствии двух свидетелей, мужчина отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и с целью избежания административной ответственности предложил инспекторам патрульной полиции 300 гривен“ – говорится в сообщении.

Полиция

Читай также: Под Киевом двое пьяных мужчин пробили колеса 20 авто

По данному факту был оформлен административный протокол по статье 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

Полиция

Ранее пьяный водитель Volkswagen Tiguan влетел в дерево под Киевом - девушка в коме.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram