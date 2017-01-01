Фальшивые лекарства: В Украине ужесточили наказание за подделки

Вступает в силу закон об усилении уголовной ответственности за фальсификацию лекарственных средств.

Производство фальсификата лекарств могут караються лишением свободы на срок от 8 до 10 лет depositphotos.com

В Украине с 28 ноября вступает в силу закон "О внесении изменений в статью 321-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств".

Об этом сообщает УНН.

Соответствующий закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 27 ноября и вступает в силу сегодня. Подписанный документ усиливает наказание в виде лишения свободы за фальсификацию лекарственных средств.

Читай также: Мел за $8 тысяч: В Киеве мошенники продали онкобольному поддельные лекарства

В частности, он вносит изменения в статью 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, согласно которым изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от трех до пяти лет).

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах, или если они стали причиной длительного расстройства здоровья человека, а также производство фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы на срок от 8 до 10 лет (ранее – от пяти до 8 лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Читай также: Супрун развенчала миф о таблетках-пустышках

Кроме того, закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с оборотом лекарств. Так, распространение заведомо фальсифицированных лекарственных средств должностным лицом путем злоупотребления служебным положением; медицинским или фармацевтическим работником, либо с помощью информационных систем, в том числе Интернета, наказывается лишением свободы на срок от восьми до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

В случае, если действия, указанные в части первой и второй статьи 321-1, повлекли за собой смерть человека либо иные тяжкие последствия, либо были совершены в особо крупных размерах, они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от восьми до 10 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества).

Как сообщалось 1 февраля, на закарпатской таможне изъяли лекарств почти на 4 млн грн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram