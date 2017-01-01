Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Черновцах школьный дворник повесился прямо в столовой

Комментариев: 0
Происшествие случилось до начала рабочего дня, учебный процесс в школе временно приостановлен.
В Черновцах школьный дворник повесился прямо в столовой
В Черновцах школьный дворник повесился прямо в столовой
depositphotos.com

Читай также: В Киеве школьница выбросилась из окна 13 этажа

В Черновцах утром, 28 ноября, на территории школы №4 обнаружили тело дворника. По предварительной информации, мужчина покончил собой, пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

Как сообщается, информация о происшествии поступила в полицию в 7:31 утра. Труп обнаружила школьная уборщица. Повешенное тело находилось у входа в школьную столовую.

Читай также: Мужчина пытался совершить самоубийство на ж/д вокзале в Киеве

Погибшим оказался мужчина 1951 года, который работал в школе дворником на полставки. Учебный процесс в школе временно приостановлен, на территорию учебного заведения не пускают ни школьников, ни учителей.

Напоминаем, в Харькове повесилась 15-летняя девочка. Школьница жила с матерью и состояла на учете в больнице.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Черновцы, самоубийство, школа, Буковина, самоубийца, дворник, повешение, Черновицкая область, суицид
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь