Происшествие случилось до начала рабочего дня, учебный процесс в школе временно приостановлен.

В Черновцах школьный дворник повесился прямо в столовой depositphotos.com

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В Черновцах утром, 28 ноября, на территории школы №4 обнаружили тело дворника. По предварительной информации, мужчина покончил собой, пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

Как сообщается, информация о происшествии поступила в полицию в 7:31 утра. Труп обнаружила школьная уборщица. Повешенное тело находилось у входа в школьную столовую.

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Погибшим оказался мужчина 1951 года, который работал в школе дворником на полставки. Учебный процесс в школе временно приостановлен, на территорию учебного заведения не пускают ни школьников, ни учителей.

Напоминаем, в Харькове повесилась 15-летняя девочка. Школьница жила с матерью и состояла на учете в больнице.

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