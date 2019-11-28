Антон Геращенко: Мир в Украине на невыгодных условиях усложнит ситуацию
Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил о том, что Украине необходим мир на выгодных условиях. В ином случае может произойти усложнение текущей ситуации в стране. Об этом он заявил в Интерфакс-Украина.
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"Мы считаем, что единственным путем, чтобы был мир, конечно, является путь переговоров. Но надо помнить, что мир на условиях, которые будут выгодны России и невыгодны Украине, может привести к дальнейшему усложнению внутренне- и внешнеполитической ситуации. Мы верим в то, что президент Украины сделает все необходимое для того, чтобы Украина победила на этих переговорах",- заявил Геращенко.
Чиновник отметил, что МВД поддерживает президента в вопросе восстановления территориальной целостности страны.
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"Еще два года назад по приказу министра внутренних дел Арсена Авакова у нас была создана рабочая группа, задание которой – подготовить МВД к работе на освобожденных территориях на случай", - подытожил он.
Ранее Геращенко ответил России на свой заочный арест.
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Так что, спасибо - обойдемся без вас. Либо ОРДЛО покается и вернется в состав Украины на условиях унитарного государства, либо пускай и дальше сидят в своем "заповеднике" и сосут лапу.