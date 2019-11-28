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Антон Геращенко: Мир в Украине на невыгодных условиях усложнит ситуацию

Комментариев: 5
Зам главы МВД заявил о необходимости переговоров, однако только на выгодных Украине условиях.
Антон Геращенко
Антон Геращенко
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Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил о том, что Украине необходим мир на выгодных условиях. В ином случае может произойти усложнение текущей ситуации в стране. Об этом он заявил в Интерфакс-Украина.

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"Мы считаем, что единственным путем, чтобы был мир, конечно, является путь переговоров. Но надо помнить, что мир на условиях, которые будут выгодны России и невыгодны Украине, может привести к дальнейшему усложнению внутренне- и внешнеполитической ситуации. Мы верим в то, что президент Украины сделает все необходимое для того, чтобы Украина победила на этих переговорах",- заявил Геращенко.

Чиновник отметил, что МВД поддерживает президента в вопросе восстановления территориальной целостности страны.

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"Еще два года назад по приказу министра внутренних дел Арсена Авакова у нас была создана рабочая группа, задание которой – подготовить МВД к работе на освобожденных территориях на случай", - подытожил он.

Ранее Геращенко ответил России на свой заочный арест.

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Теги: Антон Геращенко, МВД, Украина, мир
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Комментариев (5)
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lusyika    28.11.2019, 13:20
Оценка:  +1
lusyika
тИ ДИВИ??? Голос подало...вилізло...звідки???
asfd0    28.11.2019, 12:57
Оценка:  -5
asfd0
усложнит ситуацию вам холуям штатовским когда Юго-Восток Украины объединится с Донбассом.
Graddfeydd    28.11.2019, 13:05
Оценка:  +2
Graddfeydd
Я, как представитель "Юго-Востока", в гробу видел "объединение" с донецким быдлом, продавшим свою страну.

Так что, спасибо - обойдемся без вас. Либо ОРДЛО покается и вернется в состав Украины на условиях унитарного государства, либо пускай и дальше сидят в своем "заповеднике" и сосут лапу.
asfd0    28.11.2019, 13:29
Оценка:  0
asfd0
Таких как ты с промытыми мозгами на Юго-Востоке единицы, я лично не встречал, так что - чумайдан-вокзал-запукра.
Vasilkovich    28.11.2019, 13:09
Оценка:  +1
Vasilkovich
асфдО большой эксперт по холуям....ты фЕДЕРАСТ или холуй федерации? или просто бестолковый шнурок?
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