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СНБО: Есть пять сценариев возвращения Донбасса

Комментариев: 1
Совет Нацбезопасности рассматривает пять сценариев реинтеграции неподконтрольной части восточной Украины.
Подробности этих сценариев секретарь СНБО раскрыть пока не может
Подробности этих сценариев секретарь СНБО раскрыть пока не может
пресс-служба СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса. Об этом он сообщил на заседании Национальной платформы “Диалог о мире и безопасной реинтеграции“, передает УНИАН.

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“В Совете нацбезопасности и обороны есть пять сценариев, каким способом мы должны осуществить реинтеграцию Донбасса“, - отметил секретарь СНБО.

При этом он выразил сожаление, что не может сообщить подробности этих пяти сценариев, но отметил, что работа над ними продолжается.

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“Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами. Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым“, - добавил секретарь СНБО.

Ранее президент Украины Зеленский назвал темы нормандской встречи.

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Теги: СНБО, секретарь СНБО, донбасс, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины
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Комментариев (1)
PINKIPAU    28.11.2019, 13:02
Оценка:  +2
PINKIPAU
Пора кончать с этими кацапскими прихвостнями.
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