На Прикарпатье поезд протаранил автомобиль Нацгвардии

Обошлось без жертв, но есть пострадавшие.

Читай также: Киевлянин не пропустил пешехода на “зебре“, а потом выстрелил ему в лицо

В селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области вечером в среду, 27 ноября, поезд сбил патрульное авто, есть пострадавшие. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Отмечается, что наряд правоохранителей в составе полицейского и четырех военных Нацгвардии, которые двигались на авто к месту службы, попали в ДТП на железнодорожном переезде. Водитель наряда столкнулся с поездом Львов-Рахов. Авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде без шлагбаума, который, однако, оборудован звуковой сигнализацией и светофором.

Водитель, не убедившись в безопасности движения, выехал на железнодорожное полотно и допустил столкновение автомобиля с поездом № 606 сообщением Львов-Рахов, - сообщает управление ОГА.

С многочисленными травмами госпитализирован водитель и двое военных. Еще двое правоохранителей обошлись осмотром медиков.

Напоминаем, под Одессой произошло масштабное ДТП: столкнулись 11 машин. ДТП случилось в районе гипермаркета Новая линия.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.