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Крымский берег Азова усыпан тысячами "трупов": Новое экологическое ЧП

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В значительных масштабах пострадали особи вида Aurelia aurita или ушастая аурелия.
В море резко повысился уровень солености
В море резко повысился уровень солености
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На побережье Азовского моря в селе Мысовое Ленинского района оккупированного Россией Крыма вынесло тысячи медуз. 

Об этом сообщает “Крым Реалии“.

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Оказавшись на берегу, медузы начинают умирать, но все еще могут жалить людей, если к ним дотронуться. 

Как стало известно, выброшенные из Азовского моря медузы принадлежат к виду Aurelia aurita или ушастая аурелия. Они являются достаточно крупными. В Институте биологии южных морей причиной нашествия медуз назвали раннюю весну и повышение уровня солености Азовского моря. 

Как сообщалось в августе, в Азовском море из-за Крымского моста произошла природная катастрофа.

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Теги: Азовское море, медузы, Крвым, экология
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