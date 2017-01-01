Крымский берег Азова усыпан тысячами "трупов": Новое экологическое ЧП
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На побережье Азовского моря в селе Мысовое Ленинского района оккупированного Россией Крыма вынесло тысячи медуз.
Об этом сообщает “Крым Реалии“.
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Оказавшись на берегу, медузы начинают умирать, но все еще могут жалить людей, если к ним дотронуться.
Как стало известно, выброшенные из Азовского моря медузы принадлежат к виду Aurelia aurita или ушастая аурелия. Они являются достаточно крупными. В Институте биологии южных морей причиной нашествия медуз назвали раннюю весну и повышение уровня солености Азовского моря.
Как сообщалось в августе, в Азовском море из-за Крымского моста произошла природная катастрофа.
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