У волонтера Зверобой при обыске изъяли оружие

Следственные действия у Зверобой проводили по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Волонтер Маруся Зверобой заявляет, что во время обысков у нее изъяли оружие. Об этом она рассказала в эфире NewsОne в четверг, 28 ноября.

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“Оружие (изъяли). Оно зарегистрировано. Оружие не было указано – как это письмо называется? – в постановлении не было указано, что они должны забрать мое оружие, но они забрали мое оружие. Говорят, забрали потому что просроченное, но это не их дело вообще. Телефон забрали, оружие забрали. Блокнот с эмблемой десантно-штурмовых войск забрали. Там между прочим номер начальника разведки. Так что если ему будет кто-то странный звонить – пусть не удивляется“, - рассказала она.

Зверобой уточнила, что у нее забрали два ружья.

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По ее словам, в блокноте и ее телефоне нет “абсолютно ничего“ из того, в чем ее обвиняют, поэтому она спокойно отдала эти вещи.

В то же время, Зверобой считает обыски политическим преследованием.

Ранее ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от Евросолидарности Софии Федины.

Также сообщалось, что подозрение готовятся объявить волонтеру Марусе Зверобой.

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По данным следствия, 26 октября Федина и Зверобой в ходе трансляции на YouTube и в Facebook “выражали угрозы убийством“, адресованные Зеленскому. Квалификация их действий - угроза убийством в отношении президента (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

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