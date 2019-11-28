С Зеленским будет то, что мы говорили, если будет хамить - Зверобой
Волонтер Маруся Зверобой прокомментировала обыски, проведенные ГБР у нее дома в Калиновке сегодня, 28 ноября. По ее словам, “Зеленский может пострадать, если будет хамить военным“. Об этом она заявила в эфире Newsone.
Его предупредили: если ты будешь хамить... Повторяю еще раз: если ты будешь хамить нашим военнослужащим, то с тобой случится все, что там мы по списку тебе объясняли с Фединой - заявила Зверобой
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По мнению Зверобой, обыски ГБР связаны с политическим преследованием, а фразы ее и Федины “были вырваны из контекста“.
“Распиарили по всему телевидению вырванный из контекста разговор, который был после слов нашего товарища президента, который поехал хамить нашим военнослужащим“ – отметила она.
Если еще не доходит. И если ты думаешь, что с тобой то не случится, потому что ты мне заказал обыск дома у моей бабушки, то ты ошибаешься – произойдет все так, как мы сказали. И нехрен вести себя так с людьми, которые защищают Родину - подытожила Зверобий, обращаясь к президенту Зеленскому
Фрагмент с данными фразами с 2 минуты
По данным следствия, 26 октября Федина и Зверобой в ходе трансляции на YouTube и в Facebook “выражали угрозы убийством“, адресованные Зеленскому. Квалификация их действий - угроза убийством в отношении президента (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).
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Вон в Польще малолетку хотят посадить на 3 года за обзывательства, а тут чепуха угрожает главе государства и пофигу.