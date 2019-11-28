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С Зеленским будет то, что мы говорили, если будет хамить - Зверобой

Комментариев: 7
Зверобой назвала обыски признаками политического преследования.
Маруся Зверобой о президенте Зеленском
Маруся Зверобой о президенте Зеленском
Скриншот

Волонтер Маруся Зверобой прокомментировала обыски, проведенные ГБР у нее дома в Калиновке сегодня, 28 ноября. По ее словам, “Зеленский может пострадать, если будет хамить военным“. Об этом она заявила в эфире Newsone.

Его предупредили: если ты будешь хамить... Повторяю еще раз: если ты будешь хамить нашим военнослужащим, то с тобой случится все, что там мы по списку тебе объясняли с Фединой - заявила Зверобой

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По мнению Зверобой, обыски ГБР связаны с политическим преследованием, а фразы ее и Федины “были вырваны из контекста“.

“Распиарили по всему телевидению вырванный из контекста разговор, который был после слов нашего товарища президента, который поехал хамить нашим военнослужащим“ – отметила она.

Если еще не доходит. И если ты думаешь, что с тобой то не случится, потому что ты мне заказал обыск дома у моей бабушки, то ты ошибаешься – произойдет все так, как мы сказали. И нехрен вести себя так с людьми, которые защищают Родину - подытожила Зверобий, обращаясь к президенту Зеленскому

 

Фрагмент с данными фразами с 2 минуты

По данным следствия, 26 октября Федина и Зверобой в ходе трансляции на YouTube и в Facebook “выражали угрозы убийством“, адресованные Зеленскому. Квалификация их действий - угроза убийством в отношении президента (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

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Теги: маруся зверобой, Владимир Зеленский, угрозы, обыски
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Комментариев (8)
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Антибес    28.11.2019, 14:42
Оценка:  +1
Антибес
В нормальной,цивилизованной стране это чучело упоротое уже сидело бы за решёткой за угрозы главе государства.Но наша охреНэнька не зря считается квазигосударством.Законы здесь работают исключительно с простыми гражданами.С непростыми же не работают совсем.
ikostya777    28.11.2019, 14:49
Оценка:  +1
ikostya777
Полностью с тобой согласен !
Вон в Польще малолетку хотят посадить на 3 года за обзывательства, а тут чепуха угрожает главе государства и пофигу.
LERMI_    28.11.2019, 14:29
Оценка:  -1
LERMI_
Та що тут зветртатись до того клоуна, дівчинко, зачекай потрібного моменту, для того щоб дати під с.раку всім цим іудейським слугам!
galinka125    28.11.2019, 14:01
Оценка:  +3
galinka125
Хвора на голову людина
ikostya777    28.11.2019, 13:58
Оценка:  +2
ikostya777
Если я не ошибаюсь то это статья УК Украины.
kapablankas    28.11.2019, 13:50
Оценка:  +2
kapablankas
insane
asfd0    28.11.2019, 13:40
Оценка:  +1
asfd0
Бухую шмару на нары )))))
asfd0    28.11.2019, 13:42
Оценка:  +3
asfd0
Осень тёплая, можно сажать озимые )))))
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