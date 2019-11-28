Каждый второй украинец считает, что Зеленский эффективнее Порошенко

Опубликованы данные социологического опроса.

Более половины украинцев (53%) убеждены, что действующий президент Владимир Зеленский является более эффективным по сравнению с пятым президентом Петром Порошенко.

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Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провели специалисты социологической группы Рейтинг.

Между тем, 15% респондентов считают, что Порошенко был эффективнее Зеленского. 22% респондентов убеждены, что ничего существенно не изменилось.

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Также отмечается, что в рамках исследования опросили население Украины от 18 лет и старше. Всего было опрошено 2500 респондентов способом личного формализованного интервью (face-to-face). Соцопрос был проведен 20-24 ноября 2019. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,0%.

Напомним, больше половины украинцев не уверены в завтрашнем дне. При этом почти три четверти украинцев считают себя оптимистами. В большинстве случаев люди называют главным источником оптимизма свою личную жизнь и семью.

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