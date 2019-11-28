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Каждый второй украинец считает, что Зеленский эффективнее Порошенко

Комментариев: 21
Опубликованы данные социологического опроса.
Украинцы считают Зеленского эффективным
Украинцы считают Зеленского эффективным
коллаж

Более половины украинцев (53%) убеждены, что действующий президент Владимир Зеленский является более эффективным по сравнению с пятым президентом Петром Порошенко. 

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Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провели специалисты социологической группы Рейтинг

Между тем, 15% респондентов считают, что Порошенко был эффективнее Зеленского. 22% респондентов убеждены, что ничего существенно не изменилось.

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Также отмечается, что в рамках исследования опросили население Украины от 18 лет и старше. Всего было опрошено 2500 респондентов способом личного формализованного интервью (face-to-face). Соцопрос был проведен 20-24 ноября 2019. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,0%.

Напомним, больше половины украинцев не уверены в завтрашнем дне. При этом почти три четверти украинцев считают себя оптимистами. В большинстве случаев люди называют главным источником оптимизма свою личную жизнь и семью.

 

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Теги: Рейтинг, соцопрос, Порошенко, Зеленский
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Комментариев (21)
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ВосставшийИзБана    28.11.2019, 14:30
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Я так понимаю, эффективность оценивали по количеству полученных в подарок велосипедов. Тут артикль явный лидер.
Woodbrother    28.11.2019, 14:45
Оценка:  -2
Woodbrother
Хотели клоуну зе в Эстонии рояль подарить, но побоялись, что он сразу начнет на нем играть.
LERMI_    28.11.2019, 14:27
Оценка:  +2
LERMI_
рейтинг це також пі.дарконтора разумкова? якщо так, то в принципі очікуваний результат!
ВосставшийИзБана    28.11.2019, 14:20
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
А когда артикль будет ВР расстреливать?
Carelessangel    28.11.2019, 14:23
Оценка:  -1
Carelessangel
когда ты ОТСОСЕШЬ па ра шенка
ВосставшийИзБана    28.11.2019, 14:28
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Это по твоей части. Я не могу отнимать у тебя хлеб.
бараны    28.11.2019, 14:09
Оценка:  +2
бараны
20% потеряны-я правильно понял?
Lyonya-Space    28.11.2019, 14:05
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Более быстрый бег и более громкий ор - не есть показатели результативности...
Alexsy    28.11.2019, 14:03
Оценка:  -4
Alexsy
При пете во ВСЕХ (от слова полностью) проблемах и происшествиях винили Россию без разбирательств и моментально!
При Зе, как минимум, чуть более объективны.
Woodbrother    28.11.2019, 14:09
Оценка:  0
Woodbrother
Просто клоун ЗЕ холуй кремля, кторый получал прямое финансирование из рассейского бюджета.
Carelessangel    28.11.2019, 14:24
Оценка:  0
Carelessangel
ДОЛБОЕБ
Woodbrother    28.11.2019, 14:29
Оценка:  0
Woodbrother
Странная у вас фамилия. Хотя на вашей россии это не редкость. А зовут вас как ?
Sancho-s    28.11.2019, 14:01
Оценка:  0
Sancho-s
Мазохисты ...евы
Woodbrother    28.11.2019, 14:08
Оценка:  -2
Woodbrother
Это вранье. Обычное вранье. Из той же серии , что Порошенко все украл, а что -никто не знает, что учителя будут получать по 4000USD, что ЗЕ на велосипеде ездит, что пенссии повысят и комуналка резко подешевеет и тд.
Woodbrother    28.11.2019, 14:01
Оценка:  +3
Woodbrother
Очередная порция вранья выдана на гора. Группа рейтинг - это макаронная фабрика лапши на уши.
asfd0    28.11.2019, 13:59
Оценка:  -2
asfd0
Не до эффективности сейчас. Зеленский пытается назад страну собрать после шоколадного дерибана
Woodbrother    28.11.2019, 14:02
Оценка:  +2
Woodbrother
Что , что , что он пытается ? Не смешите людей.
ВосставшийИзБана    28.11.2019, 13:49
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
После того как нам нарисовали 73% за фигляра, я уже никаким опросам не удивляюсь.
Л_о_л_а    28.11.2019, 13:56
Оценка:  -4
Л_о_л_а
А что такое ты? порохобот обыкновенный с одной извилиной и та от кастрюли....
Sancho-s    28.11.2019, 14:00
Оценка:  +4
Sancho-s
У тебя и одной нет
ВосставшийИзБана    28.11.2019, 14:19
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ну почему нет. Одна есть. От лобка до копчика. Она этим местом думает.
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