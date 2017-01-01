"Голос" – главный союзник "Слуг народа" в Раде, ОПЗЖ – главный оппонент

Комитет избирателей подсчитал, какие фракции наиболее синхронно голосовали вместе с пропрезидентской партией.

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Депутатская фракция “Голос“ оказалась главным союзником пропрезидентской фракции монобольшинства “Слуга народа“ в Верховной Раде во время голосований за законы. Об этом свидетельствует анализ работы парламента, проведенный Комитетом избирателей Украины за период с 29 августа по 22 ноября.

Так, за время своей работы Верховная Рада текущего созыва приняла в целом 72 закона. В среднем каждый из них получил 228 голосов от депутатов фракции “Слуги народа“, что составило 91% от общего состава фракции.

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В то же время 21 законопроект (30%) был принят только потому, что его поддержали депутаты из других фракций, поскольку часть “слуг народа“ голосовали против или не голосовали вовсе.

Кроме “Слуги народа“ чаще всего за принятые законы голосовали депутаты “Голоса“. В среднем каждый из принятых законов поддержали 57% депутатов этой фракции.

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Среди других фракций и групп показатель поддержки принятых законопроектов значительно ниже и составляет 43% для “Европейской солидарности“, 40% - для внефракционных, 37% - для группы “За будущее“, 34% - для “Батькивщины“.

Самую низкую поддержку принятые законы получили от фракции “Оппозиционная платформа - За жизнь“. За них свои голоса отдавали в среднем лишь 16% депутатов фракции. При этом за 32 из 72 принятых законов не проголосовал вообще ни один депутат ОПЗЖ.

Кто голосовал за принятые законы cvu.org.ua

Напомним, стало известно, как нардепы ходили в Раду в ноябре. Самыми злостными прогульщиками оказались народные депутаты из партии Батькивщина.

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