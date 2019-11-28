Подавляющее большинство украинцев против продажи земли - опрос

Открытие рынка земель поддержали лишь 22% респондентов. Против высказались 59% опрошенных украинцев.

Принятие Верховной радой закона о рынке земли в первом чтении поддержали 29% украинцев, не поддержали вдвое больше респондентов - 64%. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, опубликованные в среду, 27 ноября.

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По данным опроса, если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, 22% украинцев проголосовали бы на референдуме "за" рынок земли, 59% - "против", еще 14% не принимали бы участия в голосовании.

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Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Напомним, в закон об открытии рынка земли планируют внести изменения.

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