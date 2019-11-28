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Российского актера не пустили в Украину: известно имя

Комментариев: 4
Стало известно, кого именно завернули назад в РФ.
Николай Иванов
Николай Иванов
instagram.com/nikolayivanooov

Российский актер не смог попасть на кастинг в Украине из-за посещения аннексированного Крыма незаконным способом. Об этом сообщила пограничная служба Украины, между тем имени актера не назвала.

Семья Иванова в Крыму
Семья Иванова в Крыму
instagram.com/nikolayivanooov

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Собственный источник издания Обозреватель назвал имя актера, который не смог попасть в Украину.

По информации источника, в Украину не пустили Николая Иванова, 1980 года рождения. Он прибыл в Украину рейсом из Минска и должен был принять участие в кастинге.

Иванов в Борисполе
Иванов в Борисполе
instagram.com/nikolayivanooov

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Но в беседе с пограничниками актер признался, что годом ранее посещал Крым. Ему запретили въезд в страну на три года.

Его вернули обратно в Минск.

Напомним, известного российского актера не пустили на кастинг в Украину. Пограничники увидели, что он незаконно посещал Крым.

 

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Теги: актер, Борисполь, запрет на въезд, Иванов
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Комментариев (4)
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Антибес    28.11.2019, 14:38
Оценка:  -2
Антибес
А Никита Панфилов,снимавшийся во всех сезонах сериала"Пёс",чалится на МироХворце уже 1,5 года.Но сериал"Пёс"показывают по ICTV практически каждый день.Сейчас тоже идёт.Зрада?А как же!)))))
Woodbrother    28.11.2019, 14:28
Оценка:  +3
Woodbrother
Нефиг ему тут делать.
ВосставшийИзБана    28.11.2019, 14:21
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Напишите лучше кто его пригласил.
WTF2wtf    28.11.2019, 14:48
Оценка:  0
WTF2wtf
Вряд ли приглашавшие отслеживают все его передвижения, в том числе с незаконным пересечением границы
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