Российского актера не пустили в Украину: известно имя
Российский актер не смог попасть на кастинг в Украине из-за посещения аннексированного Крыма незаконным способом. Об этом сообщила пограничная служба Украины, между тем имени актера не назвала.
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Собственный источник издания Обозреватель назвал имя актера, который не смог попасть в Украину.
По информации источника, в Украину не пустили Николая Иванова, 1980 года рождения. Он прибыл в Украину рейсом из Минска и должен был принять участие в кастинге.
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Но в беседе с пограничниками актер признался, что годом ранее посещал Крым. Ему запретили въезд в страну на три года.
Его вернули обратно в Минск.
Напомним, известного российского актера не пустили на кастинг в Украину. Пограничники увидели, что он незаконно посещал Крым.
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