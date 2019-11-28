Российского актера не пустили в Украину: известно имя

Стало известно, кого именно завернули назад в РФ.

Российский актер не смог попасть на кастинг в Украине из-за посещения аннексированного Крыма незаконным способом. Об этом сообщила пограничная служба Украины, между тем имени актера не назвала.

Семья Иванова в Крыму instagram.com/nikolayivanooov

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Собственный источник издания Обозреватель назвал имя актера, который не смог попасть в Украину.

По информации источника, в Украину не пустили Николая Иванова, 1980 года рождения. Он прибыл в Украину рейсом из Минска и должен был принять участие в кастинге.

Иванов в Борисполе instagram.com/nikolayivanooov

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Но в беседе с пограничниками актер признался, что годом ранее посещал Крым. Ему запретили въезд в страну на три года.

Его вернули обратно в Минск.

Напомним, известного российского актера не пустили на кастинг в Украину. Пограничники увидели, что он незаконно посещал Крым.

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