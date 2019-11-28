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Арьев: политика властей, направленная на енергокапитуляцию, становится системной

Комментариев: 3
Арьев: политика властей, направленная на енергокапитуляцию, становится системной

Политика властей, направленная на енергокапитуляцию страны, носит системный характер и может привести к дальнейшей дестабилизации экономической и политической ситуации в Украине. Об этом заявил народный депутат Украины Владимир Арьев, пишет Обозреватель. 

“Собственно, эта политика становится системной. И я вижу, что, к сожалению, у тех, кто сегодня являются бенефициарами президентства Зеленского, есть аппетит большой на легкие деньги благодаря доступу к российским энергетическим ресурсам. И электроэнергия – это было только начало. То, что выстраивалось за последние 5 лет в плане энергетической независимости Украины, сложно и упорно, сейчас пытаются разрушить в угоду нескольким людям ради кратковременной выгоды“, – сказал Арьев.

Депутат отметил, что за последние годы Украина пыталась спрыгнуть с российской энергетической иглы, однако сейчас действия власти отбрасывают страну назад.

“Сейчас нас пытаются отбросить назад. Если это произойдет, в сочетании с другими событиями, которые непосредственно энергетики не касаются, это может привести к очень серьезной дестабилизации в Украине. И особенно на уровне гражданско-политическом“, – прогнозирует Арьев.

Ранее народный депутат Украины, член фракции “Европейская солдарнисть“ Виктория Сюмар заявила, что “поправка Геруса“, которая возобновила импорт электроэнергии из России, закрывает путь Украины к энергоинтеграции с ЕС, и оппозиция будет добиваться ее отмены. А депутат Ахтем Чийгоз назвал возобновление импорта электроэнергии из РФ предательством национальных интересов.

Напомним, 11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о том, что “поправка Геруса“ позволяет импорт электроэнергии именно из России, и обещал разобраться с закупкой электроэнергии из РФ.

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Комментариев (3)
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asfd0    28.11.2019, 14:22
Оценка:  0
asfd0
политика властей, направлена на интересы Украины а не США, так что пошел ты Арьев к своим хозяйвам.
Coюзник    28.11.2019, 14:45
Оценка:  0
Coюзник
При чем здесь США???
Coюзник    28.11.2019, 14:47
Оценка:  0
Coюзник
Просто группа заинтерисованых лиц ... тупо мутит воду. Опираясь на неосведомленность большого количества населения в энергосистеме страны
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