Арьев: политика властей, направленная на енергокапитуляцию, становится системной

Политика властей, направленная на енергокапитуляцию страны, носит системный характер и может привести к дальнейшей дестабилизации экономической и политической ситуации в Украине. Об этом заявил народный депутат Украины Владимир Арьев, пишет Обозреватель.

“Собственно, эта политика становится системной. И я вижу, что, к сожалению, у тех, кто сегодня являются бенефициарами президентства Зеленского, есть аппетит большой на легкие деньги благодаря доступу к российским энергетическим ресурсам. И электроэнергия – это было только начало. То, что выстраивалось за последние 5 лет в плане энергетической независимости Украины, сложно и упорно, сейчас пытаются разрушить в угоду нескольким людям ради кратковременной выгоды“, – сказал Арьев.

Депутат отметил, что за последние годы Украина пыталась спрыгнуть с российской энергетической иглы, однако сейчас действия власти отбрасывают страну назад.

“Сейчас нас пытаются отбросить назад. Если это произойдет, в сочетании с другими событиями, которые непосредственно энергетики не касаются, это может привести к очень серьезной дестабилизации в Украине. И особенно на уровне гражданско-политическом“, – прогнозирует Арьев.

Ранее народный депутат Украины, член фракции “Европейская солдарнисть“ Виктория Сюмар заявила, что “поправка Геруса“, которая возобновила импорт электроэнергии из России, закрывает путь Украины к энергоинтеграции с ЕС, и оппозиция будет добиваться ее отмены. А депутат Ахтем Чийгоз назвал возобновление импорта электроэнергии из РФ предательством национальных интересов.

Напомним, 11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о том, что “поправка Геруса“ позволяет импорт электроэнергии именно из России, и обещал разобраться с закупкой электроэнергии из РФ.