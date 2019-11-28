Угрозы наступления из ОРДЛО сегодня нет – СЦКК
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Угроза наступления на Украину со стороны оккупированных районов Донбасса в данный момент отсутствует. Об этом заявил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) Александр Борщевский во время брифинга, пишет “Обозреватель“.
Нет никакой угрозы наступления с той стороны. Те данные, которые прослеживаются в ежедневных отчетах, открытых источниках штаба Объединенных сил... сейчас информации касаемо прямого вторжения нет, – подчеркнул он.
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По словам Борщевского, ситуация в сфере безопасности на участках разведения сил на Донбассе улучшилась.
Сегодня я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что ситуация по безопасности на участках разведения не ухудшилось, а улучшилась, потому что, фактически, полностью возобновлена инфраструктура, налажена работа медицинских учреждений, полицейских патрулей, патрулей Национальной гвардии, люди себя почувствовали в полной безопасности, – подчеркнул он.
Напомним, Совет Нацбезопасности рассматривает пять сценариев реинтеграции неподконтрольной части восточной Украины. Но все они засекречены.
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