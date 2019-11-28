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Угрозы наступления из ОРДЛО сегодня нет – СЦКК

Комментариев: 3
Прямых свидетельств подготовки наступательных операций со стороны пророссийских сепаратистов не фиксируется.
Руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский
Руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский
mil.gov.ua

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Угроза наступления на Украину со стороны оккупированных районов Донбасса в данный момент отсутствует. Об этом заявил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) Александр Борщевский во время брифинга, пишет “Обозреватель“.

Нет никакой угрозы наступления с той стороны. Те данные, которые прослеживаются в ежедневных отчетах, открытых источниках штаба Объединенных сил... сейчас информации касаемо прямого вторжения нет, – подчеркнул он.

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По словам Борщевского, ситуация в сфере безопасности на участках разведения сил на Донбассе улучшилась.

Сегодня я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что ситуация по безопасности на участках разведения не ухудшилось, а улучшилась, потому что, фактически, полностью возобновлена инфраструктура, налажена работа медицинских учреждений, полицейских патрулей, патрулей Национальной гвардии, люди себя почувствовали в полной безопасности, – подчеркнул он.

Напомним, Совет Нацбезопасности рассматривает пять сценариев реинтеграции неподконтрольной части восточной Украины. Но все они засекречены.

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Теги: Донбасс, ОРДЛО, СЦКК
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Комментариев (3)
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VinsBad    28.11.2019, 14:28
Оценка:  -3
VinsBad
Та от этих питекантропов чего угодно можно ждать. Там же неизвестно, когда именно моча в голову ударит
dukeOd    28.11.2019, 14:24
Оценка:  +1
dukeOd
От гад...в то время ,когда патриоты ведут ожесточенные бои в сети и с минуты на минуту ждут вторжения российских войск, он рассказывает о полной безопасности
VSHIVANKA    28.11.2019, 14:49
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ПРОСТО РОССИЯ ИСПУГАЛАСЬ САМОЙ СИЛЬНОЙ АРМИИ НА КОНТИНЕНТЕ....)))
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