“Пусть судит Бог”: Нардеп Богданец подтвердил наличие судимости

Нардеп не собирается сдавать мандат.

Народный депутат Украины от “Слуги народа” Андрей Богданец заявил, что обвинительный приговор в его биографии действительно есть, но у этой истории много несправедливого.

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Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook.

По словам Богданца, из-за этой судимости он не собирается сдавать мандат.

Нардеп рассказал, что в августе 2015 года он получил два года условно за избиение водителя в Тернополе.

Наткнулся по дороге на человека, который сначала провоцировал, а затем едва не стал виновником аварии с нашим общим участием. Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки плюнул мне в лицо. В ответ один раз ударил, не рассчитав силу, - рассказал Богданец.

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“Слуга народа” отметил, что до сих пор не знает точно, почему ударил этого мужчину. По его словам, у него две версии: то ли из-за "понятия мужского достоинства", то ли из-за "известного абсолютно всем АТОшникам чувства" несправедливости из-за беспорядка в стране.

Он также отметил, что свою вину признал и полностью оплатил лечение мужчины.

А в конечном итоге - пусть рассудит Господь Бог, ведь согласно действующему законодательству такие события никоим образом не влияют ни на возможность быть депутатом, ни на мое собственное желание настоящих позитивных изменений в Украине, - написал он.

Напомним, Мосийчук заявил о еще одном нардепе СН с судимостью. Мосийчук написал о судимости Андрея Богданца и разместил ссылку на приговор суда.

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