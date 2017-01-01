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Посол: У венгров Закарпатья нет предпосылок для сепаратизма

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Закарпатье - всегда была интересная территория, но никогда там конфликтов между украинцами и другими нациями не было, сообщил Иштван Ийдярто.
Иштван Ийдярто
Иштван Ийдярто
Закарпаття онлайн

Посол Венгрии Иштван Ийдярто заверил, что у Будапешта не может быть территориальных претензий к Украине, как и нет оснований для сепаратизма венгров Закарпатья. Об этом он заявил в интервью Главкому.

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"Да какая автономия? На Закарпатье 1,2 миллиона украинцев, венгров - 150 тысяч. Какие предпосылки есть к сепаратизму, автономии? Или в Киеве думают, что большинство украинцев совсем "не наши", они прословацкие, провенгерские? Закарпатье всегда было интересной территорией, но никогда там не было конфликтов между украинцами и другими нациями", - отметил посол.

По его словам, Венгрия "прекрасно понимает, что с Россией у Украины очень сложно, а "достижение мира - это долгосрочный процесс". "И соблюдение прав меньшинств, и автономии в составе государства - это существующие практики в Европе, которые учитывают национальный фактор, людей, проживающих в том или ином регионе", - добавил он.

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Ийдярто также говорит, что украинцам следует понимать, что "Венгрия - страна, которая потеряла территории и население".

"Не думаю, что надо объяснять, как это повлияло на душевное состояние общества", - объясняет посол.

Напомним, заместитель главы Закарпатского облсовета Йосип Барто заявил о необходимости создания в регионе Венгерского района с центром в Берегово.
 
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Теги: Венгрия, Закарпатье, сепаратизм, посол, венгры, Закарпатская область
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