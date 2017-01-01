Пересечение линии разграничения упростили: Сивохо рассказал подробности
Советник секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо назвал победой упрощение порядка пересечения линии разграничения для детей на Донбассе.
Об этом чиновник сообщил у себя в Facebook.
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"Победа. Облегчили жизнь родителям при прохождении КПВВ с детьми. Теперь для пересечения линии разграничения детям достаточно иметь с собой свидетельство о рождении. Это экономит и время, и деньги, которые нужно было потратить на изготовление загранпаспорта", - отметил Сивохо.
По его словам, с сегодняшнего дня действует упрощенная процедура перемещения товаров через пункты пропуска, устранено такое определение, как ручная кладь.
"КПВВ убрать невозможно, но упростить жизнь нашим людям реально", - добавил он.
Как сообщалось 27 ноября, слова Сивохо о пенсиях для Донбасса взбудоражили Сеть.
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