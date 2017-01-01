"Крестному отцу контрабанды" предъявлено подозрение
Читай также: Руководителей таможен поймали на аферах
Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) вручили уведомление о подозрении одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, известному как “крестный отец контрабанды“. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
27 ноября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП лично вручили уведомление о подозрении лицу, которое следствие считает руководителем преступной организации, совершавшей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам, - говорится в сообщении.
Читай также: Зеленский пообещал подарок за поимку “крестного отца контрабанды”
Как отмечают в ведомстве, вместе с Альпериным список подозреваемых по делу о нанесении государству более 77,7 млн грн убытков составляет уже 11 человек.
Действия Альперина квалифицируются правоохранителями по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины (“Злоупотребление властью или служебным положением“). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, ранее НАБУ задержало Вадима Альперина, когда он с адвокатом пришел к следователям. По данным следствия, он - глава преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.