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"Крестному отцу контрабанды" предъявлено подозрение

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В НАБУ считают Альперина организатором преступной схемы по незаконному импорту товаров в Украину.
Альперину вручили уведомление о подозрении
Альперину вручили уведомление о подозрении
Альперин в Facebook

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Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) вручили уведомление о подозрении одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, известному как “крестный отец контрабанды“. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

27 ноября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП лично вручили уведомление о подозрении лицу, которое следствие считает руководителем преступной организации, совершавшей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам, - говорится в сообщении.

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Как отмечают в ведомстве, вместе с Альпериным список подозреваемых по делу о нанесении государству более 77,7 млн грн убытков составляет уже 11 человек.

Действия Альперина квалифицируются правоохранителями по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины (“Злоупотребление властью или служебным положением“). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, ранее НАБУ задержало Вадима Альперина, когда он с адвокатом пришел к следователям. По данным следствия, он - глава преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину.

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Теги: контрабанда, Таможня, контрабандисты, НАБУ, подозрение
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