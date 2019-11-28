Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Чиновника, которого Зеленский назвал "разбойником", будут судить

Комментариев: 1
Поругавшийся с Зеленским чиновник позже устроил в Борисполе драку с переселенцем.
Обвиняемый избил переселенца, при этом нецензурно выражаясь
Обвиняемый избил переселенца, при этом нецензурно выражаясь
Ярослав-Годунок/Facebook

Досудебное расследование в отношении секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка завершено и обвинительный акт направлен в суд.

Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

Читай также: Секретарь-“разбойник“ не получил меру пресечения из-за подозрений в хулиганстве

“Под процессуальным руководством местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению секретаря Бориспольского горсовета в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство)“, - сообщила пресс-секретарь.

Поругавшийся с Зеленским чиновник устроил в Борисполе драку с переселенцем.

Следствием установлено, что 29 августа 2019 года в помещении Бориспольского горсовета, без каких-либо объяснений, обвиняемый нанес потерпевшему телесные повреждения, при этом нецензурно выражаясь.

Напомним, Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи. Секретарь заявил, что глава Бориспольской райадминистрации Александр Туренко “отжал“ у города больницу.

Как сообщалось 27 ноября, в Житомире стали выпускать носки с цитатами Зеленского - крылатыми фразами главы государства “Вийди отсюда розбійник“ и “Плохо чуєш мене?“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: Годунок, чиновник, драка, суд, Борисполь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Carelessangel    28.11.2019, 14:53
Оценка:  0
Carelessangel
самое сладкое начнется когда прийдет весна,тогда все будут скулить сто это политическое преследование!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь