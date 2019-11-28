Чиновника, которого Зеленский назвал "разбойником", будут судить

Поругавшийся с Зеленским чиновник позже устроил в Борисполе драку с переселенцем.

Обвиняемый избил переселенца, при этом нецензурно выражаясь Ярослав-Годунок/Facebook

Досудебное расследование в отношении секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка завершено и обвинительный акт направлен в суд.

Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

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“Под процессуальным руководством местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению секретаря Бориспольского горсовета в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство)“, - сообщила пресс-секретарь.

Поругавшийся с Зеленским чиновник устроил в Борисполе драку с переселенцем.

Следствием установлено, что 29 августа 2019 года в помещении Бориспольского горсовета, без каких-либо объяснений, обвиняемый нанес потерпевшему телесные повреждения, при этом нецензурно выражаясь.

Напомним, Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи. Секретарь заявил, что глава Бориспольской райадминистрации Александр Туренко “отжал“ у города больницу.

Как сообщалось 27 ноября, в Житомире стали выпускать носки с цитатами Зеленского - крылатыми фразами главы государства “Вийди отсюда розбійник“ и “Плохо чуєш мене?“.

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