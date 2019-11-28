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"Каждый из нас пишет книгу своей жизни": Зеркаль уволилась

Комментариев: 6
Политик подала соответствующее заявление.
Замглавы МИД Елена Зеркаль
Замглавы МИД Елена Зеркаль
Фейсбук

Замглавы МИД Елена Зеркаль сегодня, 28 ноября, написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. 

Каждый из нас пишет “книгу своей жизни“. Эти книги состоят из глав, разделов и подразделов. Сегодня в моей книге я ставлю многоточие в завершении главы, которую я писала последние пять с половиной лет - подчеркнула Зеркаль

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“Я иду с должности заместителя Министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком“ - подчеркнула она.
 

“Сегодня я хочу поблагодарить ВСЕХ и КАЖДОГО, с кем мне пришлось работать эти пять незабываемых лет. Вы невероятные и каждый оставил свой уникальный след в моей жизни! СПАСИБО!!“ - подытожила Зеркаль, прикрепив фото заявления.

Фейсбук

 

О причинах увольнения Зеркаль ничего не написала

 

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Теги: Зеркаль, увольнение
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Комментариев (6)
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ВосставшийИзБана    28.11.2019, 15:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Порядочные люди не хотят марать себя сотрудничеством с этой сопливой властью.
Антибес    28.11.2019, 14:59
Оценка:  -1
Антибес
Попутного ветра тебе в твоё разбитое днище,бабушка!)))))
zheka-yakob    28.11.2019, 14:54
Оценка:  +1
zheka-yakob
Несимпатичная баба эта Заркаль(ная)
Coюзник    28.11.2019, 14:52
Оценка:  0
Coюзник
Жаль ... хороший специалист ...
Такие люди долго без дела не сидят ...
Удачи Вам Елена
asfd0    28.11.2019, 14:54
Оценка:  0
asfd0
Такие люди долго без ДЕНЕГ не сидят ... ))))))
VSHIVANKA    28.11.2019, 14:47
Оценка:  +2
VSHIVANKA
А ШО ЦЭ ТАКЭ ?!
ВЕДЬ ПЭРЭМОГА ЗА ПЭРЭМОГОЙ БЫЛИ ......)))
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