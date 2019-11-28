"Каждый из нас пишет книгу своей жизни": Зеркаль уволилась

Политик подала соответствующее заявление.

Замглавы МИД Елена Зеркаль сегодня, 28 ноября, написала заявление об увольнении. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Каждый из нас пишет “книгу своей жизни“. Эти книги состоят из глав, разделов и подразделов. Сегодня в моей книге я ставлю многоточие в завершении главы, которую я писала последние пять с половиной лет - подчеркнула Зеркаль

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“Я иду с должности заместителя Министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком“ - подчеркнула она.



“Сегодня я хочу поблагодарить ВСЕХ и КАЖДОГО, с кем мне пришлось работать эти пять незабываемых лет. Вы невероятные и каждый оставил свой уникальный след в моей жизни! СПАСИБО!!“ - подытожила Зеркаль, прикрепив фото заявления.

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О причинах увольнения Зеркаль ничего не написала

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