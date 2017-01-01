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Протасов Яр в Киеве внезапно засыпало снегом: завораживающие фото

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Появились впечатляющие фото с Протасового Яра в Киеве.
Протасов Яр засыпало снегом
Протасов Яр засыпало снегом
facebook.com/glsvkyiv

Голосеевскую горку и Протасов Яр в Киеве неожиданно засыпало снегом. В сети появились впечатляющие фото с места событий.

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Об этом сообщили на странице “Типичное Голосеево - Киев“ в Facebook.

К слову, именно на Голосеевской горке и Протасовом Яру ежегодно устраивают массовую горку для лыжного катания.

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Сообщается, что нижняя часть Голосеевской горки планируется к открытию для любителей активного отдыха уже завтра, 29 ноября.

Горку откроют завтра
Горку откроют завтра
facebook.com/glsvkyiv

Также пользователи поделились несколькими впечатляющими фотографиями с места событий.

Напомним, Карпаты начало засыпать снегом. В Карпатах наблюдаются осадки в виде снега. Температура воздуха в регионе составляет около 0 градусов Цельсия.

 

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Теги: Киев, снег, Протасов Яр
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