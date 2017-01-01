Актуальный рейтинг партий показал любопытные результаты

По данным социологов, "Слуга народа" и "Оппоплатформа" - лидеры, "Голос" не прошел бы сейчас в Раду.

Многие граждане, намеренные принять участие в голосовании, уже определились со своим выбором facebook.com/sluganarodu.official

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Партия “Слуга народа“ на сегодняшний момент остается лидером электоральных предпочтений украинцев. За неев случае проведения выборов в парламент отдала бы свои голоса почти половина из тех, кто намерен принять участие в голосовании, и уже определился со своим выбором.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг“ 20-24 ноября.

Результаты исследования таковы:

за “Слугу народа“ отдали бы свои голоса 45% респондентов (от тех, кто определился с выбором).

12,7% поддерживают партию “Оппозиционная платформа - За жизнь“,

9,6% - партию “Европейская солидарность“,

8,5% - партию “Батькивщина“,

4,4% - партию “Голос“.

Рейтинги других политических сил составляют менее 3%.

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Как сообщалось 28 ноября, доверие украинцев к Зеленскому резко снизилось. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

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