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В Черновцах запретили передвижные цирки с животными

Комментариев: 1
Запрет на использование животных в цирке по всей стране может быть введен в 2021 году.
Все больше горсоветов признают недопустимой эксплуатацию животных
Все больше горсоветов признают недопустимой эксплуатацию животных
city-adm.lviv.ua

Городской совет Черновцов 28 ноября утвердил запрет на размещение в городе передвижных цирков-шапито с животными. 

“За“  соответствующее решение проголосовали 22 депутата горсовета, передает УНН.

В документ отмечается, что отныне городская власть прекратит предоставлять разрешения на проведение гастролей и размещение передвижных цирков-шапито с животными на территории города Черновцы.

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Напомним, ранее подобный запрет ввели горсоветы Киева и Львова. Министерство культуры и спорта заявило, что запрет на использование животных в цирке по всей стране может быть введен в 2021 году. Речь идет и о стационарных цирках.

Как сообщалось 17 сентября, украинский суд впервые запретил цирку использовать животных в выступлениях.

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Теги: цирк, животные, запрет, Черновцы
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Комментариев (1)
Антибес    28.11.2019, 15:53
Оценка:  +1
Антибес
На том городе и без цирков животных навалом.Одна упоротая старая шизофреничка с внешностью чупакабры Виолетта Галутина чего стоит!)))))
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