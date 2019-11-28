В Черновцах запретили передвижные цирки с животными

Запрет на использование животных в цирке по всей стране может быть введен в 2021 году.

Все больше горсоветов признают недопустимой эксплуатацию животных city-adm.lviv.ua

Городской совет Черновцов 28 ноября утвердил запрет на размещение в городе передвижных цирков-шапито с животными.

“За“ соответствующее решение проголосовали 22 депутата горсовета, передает УНН.

В документ отмечается, что отныне городская власть прекратит предоставлять разрешения на проведение гастролей и размещение передвижных цирков-шапито с животными на территории города Черновцы.

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Напомним, ранее подобный запрет ввели горсоветы Киева и Львова. Министерство культуры и спорта заявило, что запрет на использование животных в цирке по всей стране может быть введен в 2021 году. Речь идет и о стационарных цирках.

Как сообщалось 17 сентября, украинский суд впервые запретил цирку использовать животных в выступлениях.

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