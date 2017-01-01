Из колонии Борисполя "забыли" вовремя выпустить заключенного

Осужденного должны были освободить из под стражи еще 9 ноября .

Заключенного из Бориспольской исправительной колонии №119 “забыли“ выпустить. Срок наказания у него завершился еще 9 ноября. Об этом сообщает прокуратура.

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Осужденный обратился к заму прокурора Киевской области и попросил разобраться в ситуации.

“Во время личного приема в Бориспольской исправительной колонии № 119 к заместителю прокурора Киевской области обратился осужденный и пожаловался на действия администрации учреждения“ – говорится в сообщении.

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Прокуратура выяснила, что руководство учреждения было в курсе окончания срока заключения.

“Факт незаконного лишения свободы осужденного был известен руководству. Однако освободили человека только после вмешательства прокуратуры“ – отмечено в сообщении.

В связи с выявленным назначено служебное расследование

Как сообщалось, запорожские депутаты и чиновники как рабов использовали инвалидов.

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