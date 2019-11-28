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Под Днепром козел возглавил стаю собак

Комментариев: 5
Необычная компания появилась на улицах Павлограда еще в октябре. Козла псы держат в кольце охраны и защищают от посторонних.

Козел возглавил стаю собак – такую необычную компанию сняли свидетели в Павлограде на Днепропетровщине. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В городе между многоэтажек бегает козел в окружении псов. Черно-белого козла псы держат в кольце охраны и защищают от посторонних.

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Жители говорят, что необычная компания появилась на улицах города еще в октябре. Минимум месяц козел вместе с четвероногими бегают жилыми массивами и постоянно меняют маршруты. Так что поймать их никому не удается.

Ранее сообщалось, что умер прославившийся дружбой с тигром Амуром козел Тимур. Тигр Амур и козел Тимур в 2015 году прославились на весь мир благодаря необычной дружбе хищника с травоядным животным.

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Теги: собака, видео, собаки, Днепропетровская область, бродячие собаки, козел
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Комментариев (6)
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Іван-Сірко    28.11.2019, 16:36
Оценка:  0
Іван-Сірко
Случайно, фамилия козла не Зеленский будет?
Колишній-східняк    28.11.2019, 16:14
Оценка:  0
Колишній-східняк
С худого козла хоть шерсти клок...
ВосставшийИзБана    28.11.2019, 15:57
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
...В заповеднике (вот в каком забыл)
Правит бал Козел не по-прежнему:
Он с волками жил - и по-волчьи взвыл, -
И орет теперь по-медвежьему.
foster12    28.11.2019, 15:42
Оценка:  -2
foster12
Ну вот и вывели Зе Козла на чистую воду.
Хитрый-Лис    28.11.2019, 15:43
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
Министерство обороны Российской Федерации намерено увеличить зарплаты контрактников служащих на территории оккупированного Крыма на 10%. Это связано с ухудшением климатических условий, а также обострением экологической обстановки.
ВосставшийИзБана    28.11.2019, 15:40
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
В ОП то же самое.
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