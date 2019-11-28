Под Днепром козел возглавил стаю собак

Необычная компания появилась на улицах Павлограда еще в октябре. Козла псы держат в кольце охраны и защищают от посторонних.

Козел возглавил стаю собак – такую необычную компанию сняли свидетели в Павлограде на Днепропетровщине. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В городе между многоэтажек бегает козел в окружении псов. Черно-белого козла псы держат в кольце охраны и защищают от посторонних.

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Жители говорят, что необычная компания появилась на улицах города еще в октябре. Минимум месяц козел вместе с четвероногими бегают жилыми массивами и постоянно меняют маршруты. Так что поймать их никому не удается.

Ранее сообщалось, что умер прославившийся дружбой с тигром Амуром козел Тимур. Тигр Амур и козел Тимур в 2015 году прославились на весь мир благодаря необычной дружбе хищника с травоядным животным.

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