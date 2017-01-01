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Труба вспомнил о первом рабочем дне в ГБР

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27 ноября 2018 года стало первым рабочим днем в ГБР.
Труба вспомнил о первом рабочем дне в ГБР
Труба вспомнил о первом рабочем дне в ГБР
Скриншот

Глава ГБР Роман Труба вспомнил первый рабочий день. Об этом он написал в Телеграм. 

Год назад, 27 ноября, приняли присягу первые следователи ГБР - этот день стал началом нашей работы - отметил он

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“Напомню, что из-за технической ошибки в законе о ГБР, мы год работали без оперативных подразделений (оперативное сопровождение во всех производствах осуществляли наши коллеги из других правоохранительных органов)“ - подчеркнул он.

Труба вспомнил о первом рабочем дне в ГБР
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“Сегодня мы уже имеем свое спецподразделение, на завершающем этапе формирование других. Сегодня мы стали сильнее. Убежден в профессионализме наших оперативников, каждому желаю безопасной службы и уверяю: у вас всегда будет наша поддержка“ - подытожил он.

Ранее Труба заявил о прогрессе в расследовании прослушки.

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Теги: труба, ГБР, первый рабочий день
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